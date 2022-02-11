Події

19:18 11.02.2022

Кількість членів тероборони в Україні має становити 2 млн осіб

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Кількість членів тероборони в Україні має становити 2 млн осіб

Кількість членів територіальної оборони (ТрО) в Україні має становити два мільйони людей, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Сьогодні на засіданні, яке відбувалося у Харкові, головнокомандувач Збройних сил поставив завдання – кількість членів територіальної оборони має досягати двох мільйонів громадян нашої країни, які будуть готові захищати нашу країну у разі потреби", - сказав Данілов на брифінгу у Харкові у п'ятницю після завершення засідання РНБО.

Теги: #рнбо #кількість #тероборона
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