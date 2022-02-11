Мін'юст залучає нотаріусів до процесу добровільного оцифрування архівів БТІ
Міністерство юстиції України запустило пілотний проєкт для оцифрування даних Бюро технічної інвентаризації, який передбачає електронну взаємодію комунальних підприємств та нотаріусів, повідомив глава відомства Денис Малюська.
"Ми наразі йдемо іншим шляхом - добровільним, схожим на автоматизовану систему арешту. Тобто місцева влада та БТІ, які хочуть приєднатися до нашого пілотного проєкту, приєднуються та налагоджують електронний обмін між БТІ та нотаріусом", - розповів він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, після звернення клієнта нотаріус запитує дані у БТІ, яке надсилає інформацію в електронному вигляді з електронним підписом, а після - оцифроване підтвердження у разі надання клієнтом дійсних документів.
"На підставі цієї інформації нотаріус або реєструє відчуження, або вносить дані до реєстру. Це виключає можливість того, що хтось прийде з підробленими документами, підробленою довідкою БТІ і спробує оформити угоду, нібито будучи власником майна", - пояснив він.
Малюська зазначив, що такий підхід зручний для громадян і захищає їхні інтереси, і до проєкту приєднуються БТІ різних міст.
"Ми спробуємо добровільно запустити якнайбільше БТІ, а якщо не вдасться добровільно, то знову йтимемо за законом і робитимемо цю процедуру обов'язковою", - додав міністр.
Він наголосив, що внесення інформації про нерухомість до реєстру забезпечує кращий захист майна, ніж зберігання даних виключно в архівах БТІ.