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14:08 09.02.2022

Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні - прем'єр

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Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні - прем'єр

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, що винищувачі НАТО, що базуються на авіабазі, потрібні для підтримки стабільної ситуації в галузі безпеки та стримування Росії.

"Винищувачі НАТО в нашому небі - це явна ознака наших зусиль і зусиль союзників зі стримування, підтримки стабільної ситуації в галузі безпеки. Проте зрозуміло, що нам потрібно зробити ще більше, якщо Росія вирішить відмовитися від дипломатії та застосувати військову силу", - сказала вона у середу на зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо (Alexander De Croo) на естонській авіабазі в Емарі (Amari).

Вона заявила: "Ми інвестуємо EUR380 мільйонів у великомасштабну національну оборону протягом наступних чотирьох років, а також працюємо над збільшенням присутності НАТО у нашому регіоні".

Каллас висловила вдячність Бельгії "за її ефективну співпрацю в галузі оборони та великий внесок у нашу безпеку".

Де Кроо відвідав авіабазу, де в охороні повітряного простору країн Балтії на ротаційній основі беруть участь бельгійські льотчики на винищувачах F-16.

Теги: #нато #естонія #винищувачі
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