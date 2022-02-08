Події

19:17 08.02.2022

У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

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У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

У Харкові затримані двоє членів злочинної групи, які перебували в розшуку, що вимагала у місцевого підприємця 700 тис. дол.

"Завдяки вжитим заходам вдалося встановити місцезнаходження двох розшукуваних. Сьогодні, 8 лютого, оперативники за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення провели заходи щодо їх затримання на території Холодногірського району Харкова", - повідомляється на офіційному сайті Нацполіції України.

Як повідомлялося раніше, до складу групи входило 13 осіб, більшість з яких мали кримінальне минуле та зв'язки у кримінальному середовищі. Вони вимагали від місцевого бізнесмена 700 тис. дол, погрожуючи розправитися з ним і з членами його сім'ї. Для підтвердження серйозності своїх намірів учасники групи пошкодили автомобіль підприємця та залишили на його капоті жалобні вінки.

14 квітня 2021 року п'ятеро членів групи були затримані при отриманні коштів у готелі Kharkiv Palace. Їм та ще трьом спільникам було оголошено про підозру за ч.4 ст.189 (вимагання, вчинене організованою групою). Наразі обвинувальний акт щодо всіх вісьмох розглядається в суді.

 

 

Теги: #харків #затримання #вимагач
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