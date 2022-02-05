Двоє харків'ян затримані за вимагання неіснуючого боргу $65 тис.

Харківські правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у здирництві великої суми неіснуючого боргу.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів у вигляді утримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, двоє харків'ян (28 років і 31 рік) у серпні минулого року познайомилися з 25-річним чоловіком, який захоплювався азартними іграми, та запропонували йому робити ставки на змагання. Вони пообіцяли новому знайомому, що у разі перемоги йому виплатять гроші, а у разі програшу – доведеться платити йому.

14 грудня минулого року "букмекери" повідомили гравця, що він нібито програв за ставками, які фактично не робилися, і тепер має віддати їм "борг" у сумі 65 тис. доларів. В іншому випадку фігуранти загрожували потерпілому фізичною розправою.

3 лютого потерпілий зустрівся з здирниками і передав їм частину необхідної суми (10 тис. доларів). Відразу після цього фігурантів було затримано у порядку ст.208 КПК України. Їм оголошено про підозру у вимаганні із загрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.189 КК України).