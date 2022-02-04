Події

13:16 04.02.2022

Ердоган заявив, що Зеленський погодився на зустріч із Путіним у Туреччині - ЗМІ

1 хв читати
Ердоган заявив, що Зеленський погодився на зустріч із Путіним у Туреччині - ЗМІ

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган заявив, що глава Української держави Володимир Зеленський погодився зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним на території Туреччини.

"Ми хочемо провести цю зустріч, щоб на високому рівні зібрати пана Путіна та пана Зеленського. Наша домовленість із паном Зеленським була якраз у цьому напрямі. Я вважаю, що якщо ми зможемо досягти цього на високому рівні, не опускаючи його до нижчих рівнів, результат, який ми отримаємо, дасть можливість нової формації в регіоні. Такі сподівання зародилася у мене під час зустрічі з Володимиром Зеленським", - наводить слова Ердогана видання CNN Turk у п'ятницю.

Теги: #путін #ердоган #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 04.02.2022
У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає

У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає

09:58 04.02.2022
Путін і Сі Цзіньпін проводять переговори у Пекіні

Путін і Сі Цзіньпін проводять переговори у Пекіні

22:11 03.02.2022
Зеленський погодив з Макроном подальші спільні кроки для підтримки стійкості України

Зеленський погодив з Макроном подальші спільні кроки для підтримки стійкості України

18:07 03.02.2022
Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

17:44 03.02.2022
Туреччина має намір відкрити генеральні консульства в Харкові та Львові - Зеленський

Туреччина має намір відкрити генеральні консульства в Харкові та Львові - Зеленський

17:41 03.02.2022
Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно з Кримом - Ердоган

Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно з Кримом - Ердоган

17:37 03.02.2022
Ердоган підтвердив пропозицію провести в Туреччині переговори за участю України та РФ

Ердоган підтвердив пропозицію провести в Туреччині переговори за участю України та РФ

17:30 03.02.2022
Ердоган: Ми віримо, що конфлікт між Росією і Україною буде врегульовано мирно

Ердоган: Ми віримо, що конфлікт між Росією і Україною буде врегульовано мирно

12:53 03.02.2022
Ердоган прибув до Києва на запрошення Зеленського

Ердоган прибув до Києва на запрошення Зеленського

12:52 03.02.2022
Подоляк: Коригування оцінок рівня ескалації з боку США – результат активності Зеленського

Подоляк: Коригування оцінок рівня ескалації з боку США – результат активності Зеленського

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для нападу - Кулеба

В Україні за добу виявили 43 778 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 9 497 осіб, 174 померли

РФ може використати фальшиві відеозаписи як привід для вторгнення в Україну

Десятеро людей госпіталізовані в результаті перекидання рейсового мікроавтобуса "Київ-Ромни" на Полтавщині

Білий дім не проти ідеї конгресменів запровадити частину санкцій проти РФ незалежно від ситуації на кордоні України та Росії

ОСТАННЄ

Нардеп Кузьміних заявляє, що не отримував повісток від НАБУ, а про розшук дізнався через інтернет

Минулого року задокументовано понад сотню випадків переслідування за громадську діяльність - Центр прав людини ZMINA

Автономія університетів має бути непорушною - Шмигаль на зустрічі зі студентами НаУКМА

Потепління очікується в Україні у вихідні дні, подекуди - невеликий сніг із дощем

Кулеба: Сподіватимемося, що переговори радників лідерів "нормандської четвірки" відбудуться у форматі особистої зустрічі

На Київщині у диких кабанів виявлено АЧС

США попередили Україну про підготовку Росією фейкового відео як приводу для нападу - Кулеба

Україна й Туреччина домовилися про повну лібералізацію автоперевезень

Посол Корнійчук: главі МЗС Ізраїлю слід поговорити з українським колегою для отримання реальної картини

У КМДА пропонують киянам безоплатно пройти навчання та приєднатися до столичної бригади тероборони

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА