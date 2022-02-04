Ердоган заявив, що Зеленський погодився на зустріч із Путіним у Туреччині - ЗМІ

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган заявив, що глава Української держави Володимир Зеленський погодився зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним на території Туреччини.

"Ми хочемо провести цю зустріч, щоб на високому рівні зібрати пана Путіна та пана Зеленського. Наша домовленість із паном Зеленським була якраз у цьому напрямі. Я вважаю, що якщо ми зможемо досягти цього на високому рівні, не опускаючи його до нижчих рівнів, результат, який ми отримаємо, дасть можливість нової формації в регіоні. Такі сподівання зародилася у мене під час зустрічі з Володимиром Зеленським", - наводить слова Ердогана видання CNN Turk у п'ятницю.