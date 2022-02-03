Події

11:17 03.02.2022

У Харківському СІЗО повісився неповнолітній, розпочато розслідування - прокуратура

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У Харківському СІЗО повісився неповнолітній, розпочато розслідування - прокуратура

У Харківському СІЗО скоїв самогубство 17-річний ув'язнений, повісившись на простирадлі, закріпленому на внутрішній решітці вікна.

Як повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, це сталося вранці у середу, 2 лютого.

"О 6:18 під час обходу до чергового молодшого інспектора надійшов виклик із однієї з камер СІЗО про те, що 17-річний хлопець скоїв самогубство... Молодший інспектор подав сигнал "Тривога", на місце події одразу прибув черговий фельдшер, було викликано бригаду швидкої. О 6:35 медики констатували смерть ув'язненого", - сказав Чубенко.

За його словами, за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Крім того, відкрито кримінальне провадження щодо перевірки дій посадових осіб СІЗО за ч. 2 ст. 367 ККУ (недбале ставлення до виконання своїх службових обов'язків).

Чубенко уточнив, що загиблий перебував під вартою з кінця квітня минулого року. Його підозрювали у злочинах, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 (грабіж, крадіжка, шахрайство), скоєних під час випробувального терміну. У камері хлопець перебував із трьома іншими неповнолітніми, двом із яких по 17 років, одному 16 років.

Під час попереднього огляду тіла судово-медичний експерт не виявив тілесних ушкоджень, що свідчать про насильницьку смерть. Наразі тіло направлено до облбюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Теги: #суїцид #сізо #харків
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