Події

18:10 02.02.2022

Пентагон оголосив про тимчасове перекидання сил до Румунії, Польщі, ФРН

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Пентагон оголосив про тимчасове перекидання сил до Румунії, Польщі, ФРН

Командування США у зв'язку з обстановкою в Європі та діями РФ поблизу України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили до ФРН, Польщі та Румунії, заявив у середу на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

"США незабаром відправлять додаткові сили до Румунії, Польщі та Німеччини", - сказав він.

Зокрема, за словами Кірбі, "найближчими днями тисяча військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, будуть переміщені до Румунії, вони приєднуються до 900 американських солдатів, які перебувають у Румунії".

"Ще приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено найближчими днями зі США до Польщі та Німеччини", - продовжив він, зазначивши, що всі ці переміщення військ не мають стосунку до 8,5 тис. військовослужбовців, які готові до перекидання до Європи. "Ці 8,5 тис. солдатів поки що не розміщуються, але готові до перекидання у разі розпорядження", - наголосив Кірбі.

Представник Пентагону зазначив, що завдання цих сил полягає у "стримуванні агресії" та "поліпшенні оборонних можливостей країн-союзниць, що перебувають на передовій".

Крім того, за словами Кірбі, "сили у Румунії під командуванням НАТО має намір розмістити Франція".

"Я хочу бути дуже ясним щодо деяких питань. Ці переміщення (військ - ІФ) мають тимчасовий характер. Ці переміщення є відповіддю на нинішню ситуацію у сфері безпеки", - наголосив він.

Він запевнив, що ситуація, яка складається, потребує "посилення засобів стримування та оборони на східному фланзі НАТО". Кірбі запевнив у непорушній прихильності Вашингтона дотриманню статті 5 статуту НАТО.

Додаткові американські збройні сили, що перекидаються до Європи, не призначені для участі в бойових діях в Україні, заявив Кірбі.

"Ці сили навчені та оснащені для проведення різних місій зі стримування агресії та захисту наших союзників", - заявив Кірбі на брифінгу.

"Ці сили не призначені для ведення бойових дій в Україні", - наголосив він.

За його словами, ці війська потрібні у Європі для реагування на нинішню обстановку у сфері безпеки.

У статті 5 статуту НАТО йдеться про те, що члени альянсу погоджуються з тим, що збройний напад на одну або декілька з них у Європі чи Північній Америці розглядатиметься як напад на них загалом. У такій ситуації країни НАТО мають бути готові вживати будь-яких заходів щодо захисту партнера, зокрема застосувати силу.

Теги: #сили #перекидання #пентагон
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