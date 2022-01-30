У Білорусі оновлено добовий рекорд захворюваності на COVID-19

У Білорусі в неділю встановлено новий добовий рекорд захворюваності на коронавірус.

"За добу в Республіці Білорусь зареєстровано 2 тис. 387 пацієнтів із COVID-19", – повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі.

Попередній рекорд було зафіксовано напередодні – 2 тис. 302 пацієнти з коронавірусом.

Від початку пандемії в Білорусі зареєстровано 740 тис. 988 осіб із позитивним тестом на COVID-19.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 6 тис. 039 пацієнтів із виявленою коронавірусною інфекцією", – поінформували в МОЗ. За даними на 29 січня їх було 6 тис. За добу померло 15 пацієнтів.

Із початку пандемії одужали 732 тис. 012 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19. За добу одужали 2 тис. 249 пацієнтів.

"За минулу добу виконано 43 тис. Загалом у країні проведено 11 млн 691 тис. 404 тести", – повідомили в МОЗ Білорусі.