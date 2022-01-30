Події

15:44 30.01.2022

У Білорусі оновлено добовий рекорд захворюваності на COVID-19

1 хв читати
У Білорусі оновлено добовий рекорд захворюваності на COVID-19

У Білорусі в неділю встановлено новий добовий рекорд захворюваності на коронавірус.

"За добу в Республіці Білорусь зареєстровано 2 тис. 387 пацієнтів із COVID-19", – повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Білорусі.

Попередній рекорд було зафіксовано напередодні – 2 тис. 302 пацієнти з коронавірусом.

Від початку пандемії в Білорусі зареєстровано 740 тис. 988 осіб із позитивним тестом на COVID-19.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 6 тис. 039 пацієнтів із виявленою коронавірусною інфекцією", – поінформували в МОЗ. За даними на 29 січня їх було 6 тис. За добу померло 15 пацієнтів.

Із початку пандемії одужали 732 тис. 012 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19. За добу одужали 2 тис. 249 пацієнтів.

"За минулу добу виконано 43 тис. Загалом у країні проведено 11 млн 691 тис. 404 тести", – повідомили в МОЗ Білорусі.

Теги: #covid_19 #білорусь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 30.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 372,5 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 372,5 млн

15:22 29.01.2022
Латвійські прикордонники запобігли близько п'ятдесяти спробам незаконного перетину мігрантами латвійсько-білоруського кордону

Латвійські прикордонники запобігли близько п'ятдесяти спробам незаконного перетину мігрантами латвійсько-білоруського кордону

11:40 29.01.2022
За минулу добу до Польщі з Білорусі намагалися незаконно потрапити майже півсотні мігрантів - Польська прикордонна служба

За минулу добу до Польщі з Білорусі намагалися незаконно потрапити майже півсотні мігрантів - Польська прикордонна служба

07:33 29.01.2022
Лідер білоруської опозиції Тихановська висунута на Нобелівську премію-2022

Лідер білоруської опозиції Тихановська висунута на Нобелівську премію-2022

17:16 27.01.2022
Польща почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю вартістю $394 млн

Польща почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю вартістю $394 млн

17:36 26.01.2022
Швеція ще на два тижні продовжить деякі антикоронавірусні обмеження

Швеція ще на два тижні продовжить деякі антикоронавірусні обмеження

16:27 26.01.2022
ВООЗ: За попередній тиждень у світі знову зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19

ВООЗ: За попередній тиждень у світі знову зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19

14:30 26.01.2022
Рада може 27 січня визначитися з приводу роботи поза сесійною залою з огляду на зростання захворюваності нардепів на COVID-19

Рада може 27 січня визначитися з приводу роботи поза сесійною залою з огляду на зростання захворюваності нардепів на COVID-19

13:30 26.01.2022
У Данії з наступного тижня планують скасувати всі обмеження, впроваджені через COVID-19

У Данії з наступного тижня планують скасувати всі обмеження, впроваджені через COVID-19

12:50 26.01.2022
У Раді обговорять формат роботи найближчого тижня у зв'язку зі зростанням випадків COVID-19 серед депутатів

У Раді обговорять формат роботи найближчого тижня у зв'язку зі зростанням випадків COVID-19 серед депутатів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

Чотири людини загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП у Черкаській області

В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

Кількість областей в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки з COVID-19 зросла до 16 - МОЗ України

ОСТАННЄ

Глава МЗС Франції впевнений у відсутності розбіжностей між членами ЄС щодо реакції на російську агресію

У Славському зупинилася канатна дорога, з неї зняли сімох туристів

В Україну прибула міністр оборони Канади

У Карпатах у неділю та понеділок висока небезпека сходження лавин

В Україні очікується відлига, місцями пройде мокрий сніг

У ситуації з Україною Росія повинна вибрати між перетворенням на державу дисбалансу або учасника деескалації - глава МЗС Франції

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Італія продовжила до 15 березня заборону на в'їзд навіть для вакцинованих українців

Помер актор Леонід Куравльов

У Львові на пожежі в житловому будинку врятували семеро осіб

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА