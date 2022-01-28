Події

12:40 28.01.2022

В Україні майже 93% учителів вакциновано проти COVID-19 двома дозами - Міносвіти

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В Україні майже 93% учителів вакциновано проти COVID-19 двома дозами - Міносвіти

Майже 93% педагогічних працівників навчальних закладів України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Станом на 28 січня 2022 року дві дози вакцини отримали понад 1 млн 121 тис. працівників - це 92,8%, принаймні однією дозою щеплено майже 97%", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що найвищі показники щеплених повним циклом демонструють: Харківська область – 97,7%; Полтавська – 97,6%; Луганська – 96,8%; Дніпропетровська – 96,6%.

Найбільше вакцинованих повним циклом працівників демонструють співробітники: спеціалізованої освіти – 97,1%; професійної – 96,3%; загальної середньої – 94,5%; дошкільної – 92%; професійної перед вищою – 89,3%; вищої – 86,5%.

За повідомленням, майже 8 тис. працівників навчальних закладів мають офіційно підтверджені протипоказання.

Теги: #вакцинація #міносвіти
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