Українці за два дні купили ліків за гроші "єПідтримки" на 6,5 млн грн

Українці за два дні купили ліків на понад 6,5 млн грн за гроші, виплачені в рамках держпрограми "єПідтримка", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Лише за два дні українці купили ліків за гроші програми "єПідтримка" більш ніж на 6,5 млн грн", – сказав він, відкриваючи засідання уряду в середу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів із 24 січня розширив програму "єПідтримка", в рамках якої вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити отриману від держави 1 тис. грн на придбання ліків.