Напруження біля ВР не спадає, поліція оточила будівлю по периметру

Представники руху із захисту прав фізичних осіб-підприємців "SaveФОП" у вівторок влаштували сутичку з правоохоронцями біля будівлі Верховної Ради в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", інцидент стався під час мітингу, який учасники руху SaveФОП зранку проводять на площі Конституції. Учасники акції намагалися у цей час прорватися до центрального входу до українського парламенту. Правоохоронці почали їх відтісняти. Унаслідок цього відбулася штовханина та сутички.

Біля будівлі парламенту нині перебуває більше ніж тисяча людей.

Журналістів, які перебували в будівлі Верховної Ради, почали виводити через підземний перехід, який веде із будівлі під куполом до будівлі комітетів на вул. Садовій.

Урядовий квартал узято під посилену охорону. Мітингувальники заблокували частину вулиці Грушевського, що ближче до будівлі Верховної Ради.

Будівля парламенту по периметру оточена кількома шеренгами поліцейських.