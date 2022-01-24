Події

10:30 24.01.2022

Британія виводить частину дипперсоналу з Києва у зв'язку зі "зростанням загрози від Росії"

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Британія виводить частину дипперсоналу з Києва у зв'язку зі "зростанням загрози від Росії"

Велика Британія почала виводити з України деяких співробітників свого посольства і членів їхніх сімей у відповідь на "зростання масштабів загрозливих дій Росії", повідомляється в понеділок на сайті британського уряду.

"Деяких співробітників посольства і членів їхніх сімей вивозять із Києва у відповідь на зростання загрози з боку Росії", - йдеться в заяві уряду Великої Британії.

Як зазначається в документі, британське посольство в Україні залишається відкритим і продовжить виконувати необхідну роботу.

Теги: #велика_британія #посольство
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