Британія виводить частину дипперсоналу з Києва у зв'язку зі "зростанням загрози від Росії"

Велика Британія почала виводити з України деяких співробітників свого посольства і членів їхніх сімей у відповідь на "зростання масштабів загрозливих дій Росії", повідомляється в понеділок на сайті британського уряду.

"Деяких співробітників посольства і членів їхніх сімей вивозять із Києва у відповідь на зростання загрози з боку Росії", - йдеться в заяві уряду Великої Британії.

Як зазначається в документі, британське посольство в Україні залишається відкритим і продовжить виконувати необхідну роботу.