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14:26 21.01.2022

РФ на зустрічі в Женеві почула попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо гарантій безпеки

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РФ на зустрічі в Женеві почула попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо гарантій безпеки

Російська сторона під час переговорів у Женеві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном почула попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо безпеки, дала деякі відповіді американській стороні, які допоможуть Вашингтону сформувати письмові відповіді, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Ми вже чули першу реакцію США, поки що усну, на те, що було обговорено в тих форматах на рівні наших заступників. Реакція, як американська сторона і просила нас, коли запропонувала провести цю зустріч, - реакція була попередньою", - сказав він у п'ятницю на пресконференції за підсумками переговорів із Блінкеном.

За словами міністра, зустріч "супроводжувалась деякими уточнювальними запитаннями на нашу адресу, відповіді на які допоможуть американській стороні... підготувати письмову реакцію на наші письмові проєкти договору зі США та угоди з НАТО".

Відповідаючи на запитання про те, чому зустріч із Блінкеном тривала лише півтори години, чи це поганий знак, Лавров сказав: "Пунктуальність не може бути поганим знаком".

"Ми планували цю зустріч на півтори години, тому що нам було приблизно зрозуміло, що ми обговорюватимемо", - зазначив глава російського МЗС.

Теги: #лавров #блінкен
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