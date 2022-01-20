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09:38 20.01.2022

У США переконують людей не заражатись навмисно "омікроном", щоб набути природний імунітет до COVID-19 - ЗМІ

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У США переконують людей не заражатись навмисно "омікроном", щоб набути природний імунітет до COVID-19 - ЗМІ

 Американські експерти у сфері охорони здоров'я попереджають, що не варто спеціально заражатись штамом коронавірусу "омікрон", розраховуючи набути природний імунітет до COVID-19 за легшого перебігу хвороби, пише в середу видання The Hill.

"("Омікрон" - ІФ) просто протікає менш важко. Але не можна говорити, що шанс смерті - 0%. Вам ніколи не варто хотіти заразитися", - наводить газета слова директора Освітнього центру у сфері вакцин при Дитячій лікарні у Філадельфії Пола Оффіта.

Як зазначено в публікації, ті, хто хоче навмисне заразитися "омікроном", мають усвідомлювати, що точних даних про цей штам поки що немає - отже, немає доказів, що він протікає виключно в легкій формі.

Експерти наголошують, що деяких заражених "омікроном" все ж таки доводиться госпіталізувати.

Ще один аргумент проти навмисного зараження цим штамом - його швидке поширення. Це може збільшити навантаження на і так перевантажені системи охорони здоров'я і продовжити спалахи захворювання.

Крім того, є вразлива група дітей віком до п'яти років, які ще не мають права на вакцинацію.

Фахівці звертають увагу, що вакцини проти коронавірусу, а також бустери забезпечують імунітет, не становлячи жодних супутніх ризиків заразитися COVID-19.

У США проти COVID-19 щеплено близько 63% населення. Загалом за час пандемії коронавірусу в країні було зафіксовано майже 68,8 млн випадків зараження інфекцією. Понад 877,3 тис. пацієнтів померли від наслідків зараження вірусом, понад 43,5 млн повністю вилікувалися.

Теги: #сша #коронавирус
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