Безкінечні перерви у засіданні суду свідчать, що на Банковій радяться, як боротися з опозицією – Турчинов

Безкінечні перерви у засіданні Печерського суду свідчать, що на Банковій радяться, як боротися з опозицією, заявив керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов.

"В той час, коли в нас є реальні загрози, коли російські війська продовжують нарощувати свою чисельність на наших кордонах, замість того, щоб консолідувати і захищати країну, замість того, щоб боротись з російською агресією, "зелена влада" бореться з патріотами і опозицією", – сказав Турчинов під час прямого включення на телеканалі "Україна 24", повідомляє пресслужба партії.

За його словами, "дуже соромно, що саме ті люди, які ухилялися від військової служби, які розважали заколотників і злочинців в Горлівці в 2014 році, коли ті вбивали наших патріотів, ті люди, які сьогодні продовжують розважати Росію своїми серіалами… що засіли на Банковій, які просто зливають наші інтереси, вони, не маючи сорому, звинувачують Порошенка в державній зраді".