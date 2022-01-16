Блінкен заявив главі МЗС Франції про рішучість США реагувати на будь-яке можливе вторгнення Росії в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном готовність Вашингтона відреагувати на передбачуване вторгнення Росії в Україну.

"Держсекретар Блінкен підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України перед обличчям тривалої російської агресії, і обговорив рішучість США швидко і твердо реагувати на будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну", - повідомив у неділю представник держдепартаменту Нед Прайс.

Він зазначив, що Блінкен і Ле Дріан говорили про неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, що відбулася у французькому Бресті 13-14 січня у рамках головування Франції у Раді ЄС.

Сторони також обговорили "зусилля щодо просування демократичного процесу в Лівії".