У ДТП на окружній поблизу Харкова три особи загинули, дві дитини постраждали

У середу, 12 січня, на окружній дорозі поблизу Харкова, неподалік с. Черкаська Лозова внаслідок зіткнення Kia Optima та Toyota Camry загинуло троє дорослих, а двох дітей (віком приблизно два-три роки) госпіталізовано в тяжкому стані.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про аварію надійшло о 8:32.

"Унаслідок зіткнення загинуло троє людей: водій та пасажирка Toyota та водій Kia. Крім того, постраждали двоє дітей, віком приблизно два-три роки. Їх із різними травмами госпіталізовано до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної допомоги Харкова", - йдеться в повідомленні.

За викликом прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення та двох рятувальних частин ГУ ДСНС у Харківській області, а також навчальний підрозділ Національного університету цивільного захисту України на аварійно-рятувальних автомобілях САРМ-Л. Окрім того, рятувальники 32 Державної пожежно-рятувальної частини на пожежній автоцистерні. Вони за допомогою спецзасобів деблокували тіла загиблих для подальших слідчих дій.

Як повідомили у прес-службі Харківської міськради з посиланням на лікарів, стан госпіталізованих дітей тяжкий, наразі триває комплексне обстеження.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. У поліції обіцяли надати інформацію згодом.