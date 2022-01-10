СБУ затримала агента російських спецслужб, який планував низку терактів на Одещині

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали агента російської військової розвідки, який запланував проведення серії терактів на Одещині.

"За інформацією СБУ, агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав до України за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів. Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з РФ українцям", - повідомляє прес-служба СБУ.

Надалі агент планував посягання на офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також на військову техніку на Одещині.

У такий спосіб російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації у контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення".

Агента затримали під час зустрічі з виконавцем. Зловмисник ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Продовжуються слідчі дії щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.