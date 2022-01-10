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14:06 10.01.2022

Альфа-Банк та monobank почали видавати пластикові картки в рамках програми "єПідтримка"

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Альфа-Банк та monobank почали видавати пластикові картки в рамках програми "єПідтримка"

Альфа-Банк (Київ) та віртуальний monobank заявили про початок видачі пластикових карток у рамках програми "єПідтримка".

Згідно з повідомленням пресслужби Альфа-Банку в понеділок, картки "єПідтримка" можна отримати у відділеннях банку вже з 10 січня. Картку видаватимуть новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки.

Клієнти monobank, які оформили картку "єПідтримка", можуть замовити пластик до неї з доставкою на обране відділення "Нової пошти", повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник monobank Олег Гороховський. Випуск картки безкоштовний, необхідно сплатити лише тариф за доставку – 50 грн.

Державний ПриватБанк (Київ) у рамках програми "єПідтримка" також планує випуск пластикових карток, повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна".

Загалом від моменту старту проєкту клієнти monobank оформили 2,36 млн карток, отримали майже 2 млрд грн виплат і витратили вже 620 млн грн, зазначив Гороховський.

За даними Альфа-Банку, його клієнти вже витратили 40 млн грн, переважно на книжки.

На сьогодні ПриватБанк уже нарахував у рамках програми кошти на 3,8 млн карток, 400 млн грн з яких його клієнти вже витратили.

Як повідомлялося, наприкінці 2021 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що деякі банки до кінця цього року почнуть видавати також пластикові картки. "Ми прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість. Велика кількість банків зможе генерувати не лише віртуальні картки, але вони також почнуть випускати пластикові картки", - сказав він під час спільного брифінгу з Мінекономіки та Мінкультом.

За даними Міністерства економіки на 4 січня, від початку роботи програми "єПідтримка" громадянам України виплачено вже майже 6 млрд грн.

Альфа-Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк та Ощадбанк першими приєдналися до програми "єПідтримка" з виплати 1 тис. грн вакцинованим громадянам, ще 13 банків – у процесі підключення.

Теги: #єпідтримка #картки
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