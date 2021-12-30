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18:54 30.12.2021

Державіаслужба дозволила SkyUp літати з Києва до Душанбе, анулювала право "МАУ" на експлуатацію цієї лінії

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Державіаслужба дозволила SkyUp літати з Києва до Душанбе, анулювала право "МАУ" на експлуатацію цієї лінії

Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії SkyUp із 3 січня 2022 року виконувати регулярні рейси за маршрутом Київ - Душанбе (Таджикистан) - Київ із частотою двічі на тиждень.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, водночас було анульовано право авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на експлуатацію цієї лінії.

Крім того, Державіаслужба дозволила SkyUp із 3 січня 2022 року виконувати регулярні рейси за маршрутом Львів - Кувейт (Держава Кувейт) - Львів із частотою чотири рази на тиждень, а з 26 квітня 2022 року – регулярні рейси за маршрутом Львів – Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) - Львів із частотою двічі на тиждень.

Авіакомпанії "МАУ" регулятор дозволив з 1 січня 2022 року виконувати регулярні рейси за маршрутом Львів – Даммам (Саудівська Аравія) – Львів із частотою раз на тиждень.

Авіакомпанії Bees Airline дозволено з 27 березня 2022 року виконувати регулярні рейси за маршрутом Київ - Бахрейн (Королівство Бахрейн) - Київ із частотою раз на тиждень.

Теги: #skyup #душанбе
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