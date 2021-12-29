Прем'єр Іспанії обіцяє в разі запровадження обмежень проти COVID-19 пам'ятати про економіку та ментальне здоров'я громадян

Запровадження будь-яких обмежень, спричинених COVID-19, має враховувати не лише необхідність уповільнити поширення інфекції, а й інші фактори, як-от розвиток економіки та необхідність зберігати ментальне здоров'я співгромадян, заявив прем'єр Іспанії Педро Санчес у середу.

"Тут потрібно зберігати баланс між трьома важливими аспектами. Перший із них, це, звісно, здоров'я населення. Другий - це ментальне здоров'я людей (що страждають від наслідків обмежень - ІФ). І нарешті, ще один фактор - це необхідність забезпечувати зростання економіки", – заявив він під час фінальної прес-конференції 2021 року.

Іспанія, як і багато інших країн, нині стикається з черговою хвилею COVID-19. Раніше надходила інформація про приблизно 99 тис. виявлених випадків захворювання за добу.