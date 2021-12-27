Події

16:46 27.12.2021

Вантажівки з 28 тоннами гумдопомоги проїхали в ОРДЛО через КПВВ "Щастя"

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Вантажівки з 28 тоннами гумдопомоги проїхали в ОРДЛО через КПВВ "Щастя"

У понеділок через КПВВ "Щастя" (Луганська область) на тимчасово окуповану територію доставлене понад 28 тонн гуманітарного вантажу від Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй.

"Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення і комп'ютерну техніку", - повідомила прес-служба Держприкордонслужби України в понеділок.

Рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для громадян, які мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами, наголосили в Держприкордонслужбі

Теги: #гуманітарна_допомога #ордло
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