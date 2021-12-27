Події

09:49 27.12.2021

Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

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Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

Поліція перевірила повідомлення про мінування будівлі Міжнародного аеропорту "Харків", що надійшло на електронну пошту аеропорту 26 грудня близько 21:00.

"Поліцейські оглянули будівлю аеропорту та прилеглу територію загальною площею 4 500 квадратних метрів і не виявили вибухових пристроїв", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

На час перевірки доступ до терміналів аеропорту "Харків" обмежувався. У зв'язку з цим виліт рейсу на Познань (Польща) авіакомпанії Ryanair затримався на 50 хвилин.

З 22:50 усі служби аеропорту відновили роботу та працюють у штатному режимі.

Правоохоронці вживають заходів, щоб встановити та затримати псевдомінера.

Теги: #аеропорт #псевдомінування #харків
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