Через "мінування" Харківського аеропорту майже на годину затримався рейс на Познань

Поліція перевірила повідомлення про мінування будівлі Міжнародного аеропорту "Харків", що надійшло на електронну пошту аеропорту 26 грудня близько 21:00.

"Поліцейські оглянули будівлю аеропорту та прилеглу територію загальною площею 4 500 квадратних метрів і не виявили вибухових пристроїв", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

На час перевірки доступ до терміналів аеропорту "Харків" обмежувався. У зв'язку з цим виліт рейсу на Познань (Польща) авіакомпанії Ryanair затримався на 50 хвилин.

З 22:50 усі служби аеропорту відновили роботу та працюють у штатному режимі.

Правоохоронці вживають заходів, щоб встановити та затримати псевдомінера.