Пєсков назвав "питанням життя і смерті" для Росії поширення НАТО на країни колишнього СРСР

У країнах колишнього СРСР - це питання життя і смерті для Росії, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Протягом двох останніх десятиліть, навіть більше, напевно, нас методично обманювали, причому в результаті цього обману ми прийшли до ситуації, коли наша безпека перебуває під загрозою. Перебуває під загрозою продовження цього самого обману. Перебуває під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів. І в цьому плані, звичайно, - поширення НАТО на такі країни, як Україна, напевно інші країни, які були на території Радянського Союзу", - заявив Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путина".

У контексті поширення НАТО в програмі ведучим були згадані і такі країни, як Молдова та Грузія.

"Звичайно це вже питання, ну, фактично, життя і смерті для нас", - сказав Пєсков.

Він також заявив, що Путіна не влаштує затягування переговорів щодо гарантій безпеки потрібно сконцентруватися, все-таки, на тих переговорах, які, як ми розраховуємо, відбудуться в січні місяці. За словами Пєскова, затягування " абсолютно не влаштує російську сторону, і не влаштує президента Путіна.... Ситуація така, що потрібне рішення, потрібне рішення швидке, конкретне, і рішення, яке відповідатиме нашим інтересам".

У Кремлі розраховують, що успішні випробування новітніх гіперзвукових ракет "Циркон" додадуть додаткову переконливість російським ініціативам з гарантій безпеки. "Будемо сподіватися, ноти таким чином стають більш переконливими", - сказав Пєсков.