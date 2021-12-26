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12:22 26.12.2021

Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде - главком Залужний

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Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде - главком Залужний

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний пояснив, що в даний час "не йдеться про призов або обов'язкову мобілізацію жінок в армію, як про це вже заявляють деякі ЗМІ".

Залужний у неділю написав у Фейсбуці ,що "готується такий порядок постановки (жінок – ІФ) на військовий облік, який дав би змогу реалізувати дистанційно і онлайн максимально число процедур", а" цифровізація повинна модернізувати військовий облік в цілому" зокрема і чоловіків.

"Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадян, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, і їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним", - наголосив головком ЗСУ.

"Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов'язаних, а саме: на навчання жінки будуть потрапляти виключно за бажанням", - заявив Залужний.

Крім того, за його словами, "із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде!". "Єдине - Збройні сили будуть просто знати, які спеціалістки є в країні і можуть в крайньому випадку приєднатися до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні і раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював", - наголосив Залужний.

Це також крок, за його словами, "назустріч жінкам, які бажають проходити військову службу в Збройних силах України, щоб уникнути зайвих процедур".

Джерело: https://www.facebook.com/CinCAFU/

Теги: #жінки #залужний #зсу
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