Пожежу в торговельно-складській будівлі в Харкові локалізовано

У Харкові в ніч на суботу виникла пожежа у двоповерховій торгово-складській будівлі на вул. Тюрінській, 80.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння надійшло о 1:54.

"До місця події було направлено підрозділи ДСНС на двох автоцистернах. На момент прибуття пожежників було виявлено, що горять офісні та торговельні приміщення двоповерхової будівлі, а впритул до неї розташовані дерев'яні прибудови та господарські будівлі", - йдеться в повідомленні.

Загальна площа пожежі становить близько 500 кв.м. До місця події було направлено додаткові сили та засоби ДСНС.

Усього на місці пожежі працюють 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 людей особового складу ДСНС.

Пожежу локалізовано о 5:15. Наразі триває її ліквідація.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.