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21:03 24.12.2021

Зеленський призначив Синєгубова головою Харківської ОДА

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Зеленський призначив Синєгубова головою Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА).

"Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - йдеться у тексті указу №676/2021 від 24 грудня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Іншим указом №675/2021 президент звільнив Олександра Скакуна від тимчасового виконання обов'язків голови Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляє Офіс президента України, глава держави зазначив, що, працюючи головою Полтавської ОДА, Синєгубов зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні.

"Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат - вагомі досягнення та розвиток", - сказав Зеленський, вручаючи Синєгубову службове посвідчення.

Синєгубов, зі свого боку, зазначив, що розуміє, яка велика відповідальність очікує його на цій посаді, і запевнив, що докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.

"Я ознайомлений із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області", - наголосив він.

Як повідомлялося, 15 грудня Кабінет Міністрів схвалив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

Кабмін також схвалив звільнення Олега Синєгубова з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Синєгубов народився 1983 року в м. Харкові. У 2004-му закінчив Національний університет внутрішніх справ. Доктор юридичних наук. Має стаж роботи понад 20 років. Зокрема, у 2000-2008 роках служив в органах внутрішніх справ, у 2008-2019 роках працював у Харківському університеті внутрішніх справ.

Останні два роки Синєгубов очолював Полтавську облдержадміністрацію.

Теги: #указ #ода #харків
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