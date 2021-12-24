Константинопольський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

Патріарх Константинопольський Варфоломій заразився COVID-19, повідомляє у п'ятницю грецька агенція церковних новин Romfea.

Коронавірус у патріарха виявили після чергового планового тестування.

Агентство зазначає, що раніше патріарх Варфоломій пройшов повний курс вакцинації і наразі у нього виявляються лише легкі симптоми захворювання, тоді як "загальний стан є добрим".

Після встановлення діагнозу глава Фанару відвідав Центральну лікарню Стамбула для профілактичного огляду, подякував тим, хто турбується про його здоров'я, і закликав щепитися від коронавірусу.