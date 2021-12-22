МВС України працює над створенням єдиного Сервісного центру з технічного обслуговування вертольотів

У середу, 22 грудня, відбулася нарада керівництва Міністерства внутрішніх справ України та органів виконавчої влади щодо створення в Україні єдиного Сервісного центру з технічного обслуговування вертольотів, який дасть змогу ремонтувати та модернізувати гелікоптери французького виробництва Airbus.

"Нам потрібно узгодити планові ремонти французьких вертольотів, які знаходяться на службі у системі МВС. Окремо маємо завершити всі процедури, щоб Сервісний центр нарешті став Сервісним центром. Тобто узгодити всі питання з документацією, щоб ми вже самостійно могли обслуговувати свою техніку", - наголосив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє прес-служба МВС.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров додав, що Ніжин є головною базою сервісного обслуговування, там створено всю інфраструктуру для важких вертольотів Н-225, але на цій базі можуть обслуговувати й інші типи вертольотів.

"Основаною базою обслуговування поліції буде місто Канів. Для Держприкордонслужби – це Одеса та Харків, там буде створена відповідна інфраструктура. Олександрія є основною базою розташування повітряних сил Національної гвардії України", – сказав він.

Гончаров уточнив, що з наступного року МВС використовуватиме навчальну базу Кременчуцького льотного коледжу, який отримав матеріали, макети обладнання, інструктори якого пройшли підготовку на заводі Airbus у Франції.

"Крім того, французькі інструктори приїжджатимуть в Україну, аби надавати консультації", - наголосив він.