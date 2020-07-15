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07:20 15.07.2020

В інтересах України зберегти незалежність Нацбанку

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В інтересах України зберегти незалежність Нацбанку

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликала зберегти незалежність Національного банку України.

"Реформа НБУ і її результати за останні п'ять років є історією повного успіху для України. Незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему", - йдеться в заяві Георгієвої за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Георгієва зазначила, що політика Нацбанку заслуговувала на довіру, сприяла стабілізації економіки України.

"В інтересах України зберегти незалежність НБУ, і це також є вимогою в рамках поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликав президента Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної і фінансової політики - це ключ до більш активного інвестування та інклюзивного зростання", - заявила директор- розпорядник МВФ.

Як повідомлялося раніше, президент України, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, - обговорювалося продовження активного співробітництва.

 

 

Теги: #співробітництво #мвф
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