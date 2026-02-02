Зеленський звільнив послів на Кубі та у Сенегалі й низці країн Африки – укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Костюк з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Куба.

Іншим указом президент звільнив Юрія Пивоварова з посади з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сенегал, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ліберія, в Республіці Кот-дʼІвуар, в Гвінейській Республіці, та в Республіці Гвінея-Бісау де він виконував обов'язки за сумісництвом.

Відповідні укази №92/2026 та №93/2026 оприлюднені на сайті голови Держави.