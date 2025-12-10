Розпочала роботу Дорадча рада при Агентстві відновлення України

Фото: Telegram @Agency_for_restoration

Створена і розпочала роботу Дорадча рада (Advisory Board) при Агентстві відновлення України, наразі група радників складається з шести експертів, повідомила пресслужба Агентства відновлення.

У релізі зазначається, що основне завдання Advisory Board - сформувати план довгострокового відновлення України у розрізі ключових галузей. Advisory Board поєднує в собі найкращі світові практики, європейські підходи до планування, будівництва та відновлення пошкодженого та реалізацію таких підходів на практиці.

"У короткій перспективі перед нами постане завдання інтегрувати у відбудову стратегії розвитку ЄС. Саме тому ми вже зараз закладаємо рішення, які відповідатимуть європейським стандартам. Ми прагнемо будувати так, щоб не переробляти, а навпаки — одразу інтегруватися у європейський простір зі сталими, сучасними та ефективними підходами", — зазначив Сергій Сухомлин.

Вже відбулася перша зустріч Advisory Board. Серед учасників — голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин та Єкатеріна Шармовічене, яка представляє Литовське центральне агентство з управління проєктами, що займається управлінням і контролем усієї фінансової підтримки ЄС для Литви, а наразі координує роботу секретаріату Advisory Board. Також на зустрічі були присутні члени ради — фахівці з унікальним досвідом у сфері роботи критичної інфраструктури Литви, Франції, Естонії, Чехії, США, Великобританії, публічного інвестування, розвитку інфраструктури та цифрової трансформації.

Повідомляється, що на даний час група радників складається з шести експертів: керівник WASH-секції UNICEF в Україні Ніколя Осбер, ексміністр економіки Естонії Тійт Ріісало, президент Національної асоціації електроенергетики Литви (NLEA) та генеральний директор AB Energijos skirstymo operatorius Реналдас Радвіла, колишній директор ІТ-напряму Південно-Африканського агентства доріг і радник Міністерства фінансів Австрії Їржі Копецький, радниця з питань публічного інвестування та розвитку інфраструктури Клер Локгарт, колишній керівник Crown Agents Алекс Парк.