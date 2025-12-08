Інтерфакс-Україна
Події
17:19 08.12.2025

Завдяки цифровізації останні місяці процес мобілізації став ефективнішим, ніж був раніше - Федоров

1 хв читати
Завдяки цифровізації останні місяці процес мобілізації став ефективнішим, ніж був раніше - Федоров

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що завдяки цифровізації останні місяці процес мобілізації став ефективнішим, ніж це було до цього.

"Проєкт щодо електронного ТЦК і та нереальна робота, яка була зроблена Міністерством оборони за останні квартал, коли 95% всіх послуг були переведені в онлайн або на базу ЦНАПа, продовжено майже мільйон відстрочок онлайн, розвантаження наших ТЦК дозволило сфокусуватися більше на процесі мобілізації. Останні місяці, як ми бачимо, показують процес мобілізації достатньо ефективнішим, ніж те, що було до цього", - сказав Федоров на Digital Defence Forum в понеділок в Києві.

У свою чергу міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні у системі "Резерв+" уже близько 6 млн користувачів.

"Більшість сервісів ТЦК вже цифровізовано, а решта буде переведена в цифру найближчим часом. Зникають черги, бюрократія, вивільняється людський ресурс, пришвидшуються мобілізаційні процеси", - додав він.

Теги: #digital_defence_forum #федоров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 08.12.2025
Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

Міноборони запроваджує "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов'язаного

17:54 08.12.2025
Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

17:47 08.12.2025
ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

17:46 08.12.2025
В "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до держбюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку - Міноборони

В "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до держбюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку - Міноборони

17:44 08.12.2025
На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

17:19 08.12.2025
У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

15:04 07.12.2025
Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

11:20 07.12.2025
Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

13:47 04.12.2025
Brave1 запускає нову грантову програму розробки компонентів з фінансуванням до 8 млн грн

Brave1 запускає нову грантову програму розробки компонентів з фінансуванням до 8 млн грн

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

Міноборони найближчим часом реалізує автоматичну постановку на облік і шеринг електронного військово-облікового документу

ТЦК та СП під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити - Міноборони

Міноборони: 100% війська буде використовувати цифрові системи SAP, "Імпульс" і "Майно" до кінця 2026р

У війську запроваджується IT-вертикаль до якої увійде 7 тис. цифрових офіцерів - Міноборони

ОСТАННЄ

Глава МВС: встановлено учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це хлопці віком від 17 до 21 року

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення у 2-4 черги проти 2,5-4 черги у понеділок

БЕБ та JustGroup уклали меморандум щодо розвитку управлінської команди та посилення інституційної спроможності

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

На Сумщині викрито трьох шахраїв, які виманили майже 1 млн грн – серед потерпілих дружина загиблого військового

Міноборони України: В системі Delta понад 200 тис. користувачів, в планах на 2026р - інтеграція ШІ

За 4 місяці через DOT-Chain Defence поставлено понад 144 тис. дронів та іншої техніки на 6,2 млрд грн - Шмигаль і Жумаділов

Міноборони: 100% війська буде використовувати цифрові системи SAP, "Імпульс" і "Майно" до кінця 2026р

В "Армія+" уже понад 1 млн користувачів, Міноборони запускає новий етап розвитку застосунку

САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно голови облради та його дружини - народної депутатки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА