Завдяки цифровізації останні місяці процес мобілізації став ефективнішим, ніж був раніше - Федоров

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє, що завдяки цифровізації останні місяці процес мобілізації став ефективнішим, ніж це було до цього.

"Проєкт щодо електронного ТЦК і та нереальна робота, яка була зроблена Міністерством оборони за останні квартал, коли 95% всіх послуг були переведені в онлайн або на базу ЦНАПа, продовжено майже мільйон відстрочок онлайн, розвантаження наших ТЦК дозволило сфокусуватися більше на процесі мобілізації. Останні місяці, як ми бачимо, показують процес мобілізації достатньо ефективнішим, ніж те, що було до цього", - сказав Федоров на Digital Defence Forum в понеділок в Києві.

У свою чергу міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні у системі "Резерв+" уже близько 6 млн користувачів.

"Більшість сервісів ТЦК вже цифровізовано, а решта буде переведена в цифру найближчим часом. Зникають черги, бюрократія, вивільняється людський ресурс, пришвидшуються мобілізаційні процеси", - додав він.