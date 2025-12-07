Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Кузьмука звільнили з позиції позаштатного радника Командувача Сил ТрО

Фото: https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces/

Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Олександра Кузьмука звільнили з позиції позаштатного радника Командувача Сил Територіальної оборони, повідомила пресслужба .

"У відповідь на численні запити: Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником Командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника", - йдеться у повідомленні пресслужби Тероборони у Фейсбуці.

6 грудня у День Збройних сил України, за повідомленням тієї ж пресслужби, Кузьмук вручив військовим Сил ТрО нагороди та цінні подарунки за дорученням генерал-майора Ігоря Плахути.

Кузьмук став генералом армії у 1998 році. Був депутатом Верховної Ради 4,6 і 7-го скликань від Партії регіонів і двічі міністром оборони – у 1996-2001 рр. та в період 2004-2005 років. У жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив з військової служби у відставку за віком "з правом носіння військової форми".

6 грудня в Україні відзначали День Збройних сил України. Як повідомили в пресслужбі Сил ТрО, нині радник Командувача Сил територіальної оборони Кузьмук вручив військовослужбовцям відзнаки. Після цього повідомлення мережею ширилось невдоволення такої подією.

За даними ЗМІ, Кузьмук потрапив до висновків експертизи як один з міністрів оборони, за якого знизилася обороноздатність України. У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради з'ясував, що за Олександра Кузьмука – з 24 вересня 2004-го до 3 лютого 2005 року – зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони.

У 2000 році внаслідок невдалих навчань українських військових ракета типу "Точка-У", без бойового заряду, влучила у 9-поверхівку в Броварах Київської області - троє мешканців загинуло, іще п'ятеро отримали важкі поранення.

Як повідомлялось, протягом трьох днів Міноборони не визнавало своєї провини. А коли факти вже стали незаперечними, міністр Кузьмук відмовився йти у відставку.