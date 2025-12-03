Політологи та експерти за підсумками поїздки Віткоффа та Кушнера до Москви сходяться на думці, що РФ продовжує затягувати час

Український політолог, нині військовослужбовець Тарас Березовець переконаний, що Володимир Путін виграв час за підсумками поїздки посланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.

"Як і очікувалося. Віткофф з Кушнером зʼїздили до Москви поїсти ікри з млинцями і на тому все. Помічник диктатора Ушаков заявив, що на зустрічі з американцями "компромісу досягти не вдалося". Але час Путін виграв. До слова, на переговорах з українськими представниками Віткофф виглядав роздратованим і незацікавленим, а Путіна вражав білосніжною посмішкою", - зазначив Березовець у Facebook.

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що "для Путіна важливо дотягнути до Різдва, щоб ще на два місяці забезпечувати себе грошима, поки в Європі і США гулятимуть новорічні свята".

"Для Украіни це, на жаль, черговий Новий рік без миру. Путін сподівається, що за два місяці він викотить рахунок вже не нам, а Європі… Дуже сподіваюся, що цю тактику вже "прочитали" ті, кому треба. І путіну та його оточенню рано чи пізно все таки доведеться відповідати. Краще рано, звісно", - написав він у Facebook.

Проректор із зовнішніх зв’язків та суспільного служіння Українського католицького університету (УКУ) Дмитро Шеренговський вважає, що "нинішня позиція Кремля повʼязана не просто із відсутністю готовності до компромісів, а навпаки до спроб посилити свої вимоги, просто щоб сісти за стіл переговорів".

"І це в свою чергу створює своєрідну "точку замерзання", у якій Москва може дозволити собі чекати, поки Захід зробить перший крок. І саме тут постає питання: які шанси, що Кремль узагалі піде на поступки, і що має змінитись у політиці Заходу, аби ці шанси стали відчутними? Спершу про самі шанси. Станом на грудень 2025 року вони об’єктивно низькі", - написав він у Facebook, додавши, що ця вірогідність може вирости у разі зміни конфігурації тиску.

"Поки європейська єдність хитка, Москва розуміє, що час працює на неї. Отже, перший параметр, який потрібно змінити - відновити стратегічну солідарність ЄС у довгому горизонті, включно з гарантіями оборонної підтримки Києва на роки вперед. Друга зміна - у самій архітектурі американської політики. Поточна місія Віткоффа і Кушнера є радше демонстрацією бажання Білого Дому показати "пошук миру", ніж реальним дипломатичним тиском. Така оптика грає Кремлю на руку: він бачить, що США шукають "угоду", а не стратегічного стримування, і тому завищує свої вимоги. США має врешті засісти в логіку переговорів з позиції сили: чіткі "червоні лінії", гарантії непорушності кордонів України, реальні оборонні можливості Києва, а також - непохитність у питаннях санкцій, включно з використанням заморожених активів РФ", - додав він.

Шеренговський наголосив, що якщо Захід зможе підвищити ціну агресії, включно з подальшою блокадою критичних технологій, розширенням санкцій на російську енергетику, передачею Україні озброєнь наступального типу, тоді Москва почне переоцінювати свою позицію.

Журналіст і публіцист Віталій Портніков вважає, що "човникова дипломатія Віткоффа і Кушнера призвела до їхнього публічного зганьблення". "Відбулося це тому, що Трамп, як завжди, невірно прочитав сигнали Путіна, а Віткофф з його некомпетентністю і жадібністю йому допоміг помилитися. І обидва втягнули в цю безнадійну справу Кушнера, який звик з’являтися в момент успіху — і тут такий сімейний облом! І це якраз дуже добре. Ось де головна помилка Путіна в цьому раунді - посміятися над сімʼєю Трампа і дати американському президенту можливість прокинутися. Якщо, звісно, Трамп захоче скористуватися такою можливістю", - написав він.

Український економіст та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов вважає, що ніхто і не очікував, що візит Віткова до Москви принесе результати. "Європа працює над тим, щоб не бути відстороненою. Україна працює над тим, щоб уникнути звинувачень у разі провалу переговорів. Українські чиновники готують документи та інструктують союзників, щоб Москва не могла покласти відповідальність за провал переговорів на Київ", - написав він в Х.

Милованов переконаний, що "поїздка Віткова до Москви перевіряє, чи можлива якась угода, чи Кремль просто виграє час".

При цьому економіст процитував генерального директора організації "Надія для України" Юрія Боєчка, який заявив, що "візит Віткоффа - це марна трата часу, і Кремль використовує ці зустрічі, щоб виграти час". "Росія нічого не зрушила з місця після зустрічі на Алясці: ні території, ні НАТО, ні українських військових", - констатував він.

Американський політик Майк Помпео, який займав посаду державного секретаря США під час першого терміну президентства Дональда Трампа, за підсумками поїздки зазначив, що "роль, яку Америка відіграє в переговорах між Росією та Україною, вплине на наше становище на світовій арені протягом наступних десятиліть". "Якщо Росія вийде переможцем, інтереси Америки – та інтереси наших партнерів у Європі та в усьому світі – будуть серйозно пошкоджені", - написав він в Х.

Колишній радник Трампа Джон Болтон переконаний, що єдина мета Трампа наразі – це укласти "будь-яку угоду". "Характеристика Віткоффом способу мислення Трампа підтверджує, що у Трампа немає суттєвих політичних червоних ліній. Його справжня мета — Нобелівська премія миру", - написав він в Х.

Перед поїздкою Віткоффа та Кушніра до Москви засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі висловив переконання, що для закінчення війни "нам потрібна єдність і сильна позиція на перемовинах". "Головне завдання: обʼєднати всіх в парламенті і в країні навколо головної теми: "Все для фронта - все для Перемоги!" Всі організаційні ресурси мають бути кинути на ефективну мобілізацію, економіку та ВПК. Після стабілізації фронта і обʼєднання всіх ресурсів, можна сподіватись на успішні переговори! Все інше від лукавого і тільки розхитує суспільство! Тема виборів, розгортання виборчих штабів, політична гризня нас всіх погубить", - написав він у Facebook.

