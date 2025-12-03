Інтерфакс-Україна
08:58 03.12.2025

У більшості областей України у першій половині дня очікується туман

У більшості областей України у першій половині дня очікується туман

Укргідрометцентр попереджає про небезпечне метеорологічне явище – туман, у всіх областях України, крім східних, у середу вранці та у першій половині дня.

"В першу половину дня в північних, центральних, південних, Закарпатській областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладення руху транспорту.

