Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Фото: https://www.president.gov.ua/

Просування держави-агресора на фронті є, однак жодна з їх операцій не була успішною, зокрема, українські Сили оборони вичистили майже всіх окупантів з міста Куп’янськ Харківської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Безумовно, у Росії є деякі просування, безумовно, у Росії є кілька наступальних дій, кілька операцій. Жодна з цих операцій успішної не була. Але, безумовно, точаться складні бої в самому Покровську, і на інших напрямках… Зараз я кажу, що вони заходили в Куп’янськ, ми, чесно, майже всіх вичистили", - сказав Зеленський під час пресконфренції у Парижі у понеділок.

Він зазначив, що за жовтень росіяни зазнали найбільших втрат за майже 4 роки війни – 25,5 тис. військових було убито. Крім того, президент зазначив, що війна "фронтальна", і "змінюється в один бік і в інший".

Глава держави також анонсував кілька важливих рішень щодо справедливого наповнення військових бригад. Зеленський додав, що в Україні також є втрати, і "безумовно, ми хочемо закінчення цієї війни, і з першого ж дня війни ми хотіли".

"Кожен день шкода саме людей. Питання в цілому, якщо чесно, ні в метрах, ні в кілометрах, а яка вартість всього цього. Питання не в тому, що вони (росіяни – ІФ-У) можуть просуватися. Питання в тому, що вони не хочуть зупинятись… Питання території або питання просування пов'язане завжди з гарантіями безпеки", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Україна повинна точно знати, коли закінчиться війна, щоб для всієї території були гарантії безпеки, щоб не почалося знову вторгнення.