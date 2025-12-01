Інтерфакс-Україна
Події
18:32 01.12.2025

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

2 хв читати
Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат
Фото: https://www.president.gov.ua/

Просування держави-агресора на фронті є, однак жодна з їх операцій не була успішною, зокрема, українські Сили оборони вичистили майже всіх окупантів з міста Куп’янськ Харківської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Безумовно, у Росії є деякі просування, безумовно, у Росії є кілька наступальних дій, кілька операцій. Жодна з цих операцій успішної не була. Але, безумовно, точаться складні бої в самому Покровську, і на інших напрямках… Зараз я кажу, що вони заходили в Куп’янськ, ми, чесно, майже всіх вичистили", - сказав Зеленський під час пресконфренції у Парижі у понеділок.

Він зазначив, що за жовтень росіяни зазнали найбільших втрат за майже 4 роки війни – 25,5 тис. військових було убито. Крім того, президент зазначив, що війна "фронтальна", і "змінюється в один бік і в інший".

Глава держави також анонсував кілька важливих рішень щодо справедливого наповнення військових бригад. Зеленський додав, що в Україні також є втрати, і "безумовно, ми хочемо закінчення цієї війни, і з першого ж дня війни ми хотіли".

"Кожен день шкода саме людей. Питання в цілому, якщо чесно, ні в метрах, ні в кілометрах, а яка вартість всього цього. Питання не в тому, що вони (росіяни – ІФ-У) можуть просуватися. Питання в тому, що вони не хочуть зупинятись… Питання території або питання просування пов'язане завжди з гарантіями безпеки", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Україна повинна точно знати, коли закінчиться війна, щоб для всієї території були гарантії безпеки, щоб не почалося знову вторгнення.

Теги: #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 01.12.2025
Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

18:35 01.12.2025
Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

17:15 01.12.2025
Зеленський разом з Макроном та Стармером говорили з Віткоффом, домовилися більше деталей обговорити особисто

Зеленський разом з Макроном та Стармером говорили з Віткоффом, домовилися більше деталей обговорити особисто

15:59 01.12.2025
Зеленський обговорив із Макроном перемовини заради закінчення війни

Зеленський обговорив із Макроном перемовини заради закінчення війни

12:17 01.12.2025
Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

11:36 01.12.2025
Зеленський з президентом Фінляндії скоординували зусилля по переговорах із європейськими партнерами

Зеленський з президентом Фінляндії скоординували зусилля по переговорах із європейськими партнерами

11:03 01.12.2025
Зеленський здійснить перший візит до Ірландії у вівторок - ЗМІ

Зеленський здійснить перший візит до Ірландії у вівторок - ЗМІ

23:45 30.11.2025
Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

23:30 30.11.2025
Умєров доповів Зеленському про підсумки перемовин у Флориді

Умєров доповів Зеленському про підсумки перемовин у Флориді

12:54 30.11.2025
Зеленський із президентом Фінляндії скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію

Зеленський із президентом Фінляндії скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

ОСТАННЄ

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

Мирний план може бути фінально узгоджений лише за участю України та європейців - Макрон

Опозиційні нардепи знову обіцяють заблокувати трибуну Ради на пленарному засіданні - нардеп

ССО уразили пусковий район БпЛА на ТОТ Криму

Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА