12:20 26.11.2025

Прискорений прикордонний і митний контроль в русі в окремих поїздах запуститься із січня 2026р - Свириденко

Кабінет міністрів ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга під час руху, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку.

"Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", - розповіла прем'єр.

Вона зазначила, що цей режим запрацює у поїздах: Київ — Перемишль і Київ — Хелм 

"Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тисяч українців. Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі — масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків", - написала Свириденко.

