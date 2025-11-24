В Україні запустили першу платформу про бойчукізм — представників самобутній напрям українського мистецтва, сформований під орудою Михайла Бойчука.

Упродовж десятиліть розповідати про бойчукізм було заборонено. Митці й мисткині репресовані радянським режимом. Проте пам'ять про бойчукістів і їхні твори зберігали ті, кому пощастило вціліти, хто, попри все, намагався донести правду про культурне розмаїття минулого до нових поколінь.

boychukists.com — це онлайн-платформа, що об’єднує біографічні дослідження на основі архівних матеріалів і наукових праць, а також представляє творчу спадщину українських художників-бойчукістів.

Сайт також розкриває трагічні сторінки історії — арешти, заслання та переслідування бойчукістів, наголошуючи на їхній стійкості й внеску у світову культуру.