Події
12:30 21.11.2025

Найбільша оборонна компанія Данії Terma A/S протестувала ШІ-технології в Україні – перший віцепрем’єр

Найбільший данський виробник оборонної та аерокосмічної продукції Terma A/S розпочав тестування  своїх рішеннь для детекції ворожих дронів, повідомив перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз інженери інтегрують цю технологію з українським перехоплювачем "Горська" від Odd Systems, щоб виявляти російські цілі на ще більших дистанціях", - написав Федоров у Телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, кластер Brave1 забезпечив відповідне тестування та зворотний зв’язок від військових.

Федоров уточнив, що планується провести наступний етап випробувань вже після врахування коментарів від військових.

Як повідомлялося у вересні цього року, генеральна директорка данської компанії Terma A/S Генрієтта Тюгесен на зустрічі в Міністерстві оборони України повідомила про відкриття представництва в Україні. Тоді під час переговорів сторони зосередилися на ключових напрямках співпраці, зокрема: досвіді та перспективах інтеграції обладнання виробництва Terma A/S в наявний парк літаків Повітряних сил ЗСУ, удосконалення авіаційних систем та засобів виявлення, попередження і протидії із застосуванням рішень данської компанії. Крім того, було запропоновано керівництву Terma A/S розглянути можливість участі в перспективних проєктах вітчизняного військового та цивільного літакобудування.

Terma A/S – це найбільший данський виробник оборонної та аерокосмічної продукції з понад 2 000 співробітників по всьому світу. Компанія пропонує радарні системи, авіоніку та космічну електроніку. Штаб-квартира Terma розташована в місті Люструп, Данія.

Теги: #федоров #terma_a_s

