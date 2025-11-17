Інтерфакс-Україна
Події
15:28 17.11.2025

Макрон: Шлях України до ЄC потребуватиме реформ щодо верховенства права та боротьби з корупцією, та я вірю в рішучість українського народу

Шлях України до Європейського союзу вимагатиме зусиль у проведенні серйозних реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, заявив президент Франції Емманюель Макрон, зазначивши, що він вірить у рішучість українського колеги Володимира Зеленського провести необхідні для цього заходи.

"Я хотів би ще раз підкреслити, що Україна належить до європейської сім'ї не тільки завдяки своєму географічному положенню, але й завдяки своїм цінностям, історії та мужності. Шлях до Європейського Союзу буде складним. Він вимагатиме зусиль і глибоких реформ, зокрема в галузі верховенства права, прозорості, врядування та боротьби з корупцією", – сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

Макрон додав, що він вірить "в рішучість українського народу здійснити ці реформи" і вірить "в президента Зеленського, який їх (реформи – ІФ-У) проведе".

