08:39 15.11.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 226 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4239 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4863 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

