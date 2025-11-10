Железняк зареєстрував проєкти постанов про звільнення Галущенка та Гринчук

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та з посади міністра енергетики Світлани Гринчук.

Згідно з інформацією на сайті Ради, вони зареєстровані під номерами 14200 та 14201.

Текстів проєктів постанов поки що немає.

Як повідомлялося, раніше Железняк заявив, що ініціював звільнення з посад міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Нардеп пояснив, що подав до парламенту заяву про звільнення Галущенка "за системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки зі зрадником Деркачем". За його словами, Гринчук "теж є представницею інтересів Міндіча в уряді, до цього представляла його інтереси на посаді міністра екології".

НАБУ та САП повідомили сьогодні про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас".

Згідно з повідомленням НАБУ, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоаома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

"Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.