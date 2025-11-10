Інтерфакс-Україна
Події
18:27 10.11.2025

Железняк зареєстрував проєкти постанов про звільнення Галущенка та Гринчук

2 хв читати
Железняк зареєстрував проєкти постанов про звільнення Галущенка та Гринчук

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та з посади міністра енергетики Світлани Гринчук.

Згідно з інформацією на сайті Ради, вони зареєстровані під номерами 14200 та 14201.

Текстів проєктів постанов поки що немає.

Як повідомлялося, раніше Железняк заявив, що ініціював звільнення з посад міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Нардеп пояснив, що подав до парламенту заяву про звільнення Галущенка "за системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки зі зрадником Деркачем". За його словами, Гринчук "теж є представницею інтересів Міндіча в уряді, до цього представляла його інтереси на посаді міністра екології".

НАБУ та САП повідомили сьогодні про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас".

Згідно з повідомленням НАБУ, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоаома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

"Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Теги: #железняк #верховна_рада #галущенко #гринчук_світлана #звільнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 10.11.2025
У записах НАБУ по справі "Енергоатому" фігурує член НКРЕКП – депутат

У записах НАБУ по справі "Енергоатому" фігурує член НКРЕКП – депутат

11:21 10.11.2025
Железняк стверджує про обшуки у міністра юстиції Галущенка та ініціює в Раді його відставку

Железняк стверджує про обшуки у міністра юстиції Галущенка та ініціює в Раді його відставку

10:04 10.11.2025
НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

10:08 08.11.2025
США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

18:40 06.11.2025
СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

17:56 05.11.2025
Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

17:28 04.11.2025
Рада прийняла за основу локалізацію в оборонних закупівлях цивільних товарів

Рада прийняла за основу локалізацію в оборонних закупівлях цивільних товарів

16:49 04.11.2025
Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

Рада має намір визначити правовий статус військовослужбовців з числа іноземців

15:19 04.11.2025
Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій

Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій

14:37 04.11.2025
Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" підтвердив проведення у нього обшуків НАБУ та САП

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

ОСТАННЄ

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС розгляне питання притягнення РФ за злочин агресії - нардеп

Операція "Мідас": через офіс зрадника Деркача у центрі Києва легалізовано $100 млн – НАБУ

У Києві затвердили нову Програму підтримки, інтеграції та адаптації ВПО на 2026–2028 роки

Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

ССО знову уразили нафтобазу "Гвардійський" на ТОТ Криму

Навчання УЧХ в рамках підготовки до зими відбулися на Київщині

У САП створили комісію для розслідування можливого витоку даних розслідування

Мін’юст презентує інноваційну систему для встановлення особи за 3D-моделлю черепа Skeletarius

Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

ДБН з пожежної безпеки буде оновлено з урахуванням нових технологій дерев’яного будівництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА