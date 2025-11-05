Інтерфакс-Україна
Події
13:29 05.11.2025

Окупанти захопили 23 кв. км за добу, переважно в районі Мілового на Харківщині, звільнено 3 кв. км - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися минулої доби в районі сіл Бологівка та Кам’янка Куп’янського району Харківської області поблизу державного кордону з РФ, села Привілля Синельниківського району Дніпропетровської області біля адмінкордону з Запорізькою областю, а також звільненої нещодавно Володимирівки Покровського району, при цьому були відкинуті біля сусіднього села Шахове.

"Сили Оборони відкинули противника поблизу Шахового. Ворог просунувся поблизу Бологівки, Кам’янки, Володимирівки та Привілля", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в середу.

Згідно з мапами проєкту, за результатами просування в Харківській області окупанти контролюють неперервну смугу української території завширшки 2-5 км вздовж державного кордону від селища Мілове до річки Оскіл.

Площа контролю ворога на харківському напрямку біля селища Мілове, де знаходиться Бологівка, зросла за добу на 15,8 кв км при зменшенні там "сірої зони" невизначеного контролю на 13,21 кв км. На куп’янському напрямку, де знаходиться Кам’янка, площа контролю ворога зросла на 3,38 кв км при зменшенні "сірої зони" на 1,74 кв км. На новопавлівському напрямку, де знаходиться Привілля, площа під контролем окупантів зросла на 2,81 кв км при зменшенні "сірої зони" на 1,15 кв км.

При цьому на покровському напрямку, де знаходиться Володимирівка, площа під контролем ворога зросла на 1,26 кв км, але на 2,88 кв км зросла і звільнена від окупації територія в районі Шахового. "Сіра зона" на покровському напрямку зменшилась за добу, згідно мапи DeepState, на 3,02 кв км.

На інших ділянках фронту за добу без змін. Про повну окупацію чи звільнення певних населених пунктів не йдеться.

Сумарно окупанти за добу збільшили площу контролю на 23,25 кв км, "сіра зона" натомість зменшилась на 19,12 кв км. Звільнено від окупації 2,88 кв км української території.

Минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 8,95 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 1,99 кв. км.

Теги: #deepstate

