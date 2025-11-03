СБУ заочно повідомила про підозру бойовику, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна

Служба безпеки України встановила особу та заочно повідомила про підозру бойовику, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна.

"Йдеться про Володимира Полуполтінних – командира створеного рашистами "6-го окремого мотострілецького козачого полку лнр", який входить до складу збройних формувань Південного військового округу рф", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, 10 червня 2022 року фігурант віддав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.

"Як встановило розслідування, Полуполтінних особисто брав участь у тортурах. Задокументовано, що під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру "Z"", - зазначають в СБУ.

За матеріалами справи, фігурант – мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних РФ незаконних збройних формувань.

З початку повномасштабної війни зловмисник у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.