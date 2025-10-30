Інтерфакс-Україна
Події
10:01 30.10.2025

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 15 людей

1 хв читати
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 15 людей
Фото: ДСНС Запоріжжя

В результаті російської атаки на Запоріжжя за допомогою звернулись вже 15 постраждали, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, кількість постраждалих зростає. Вже 15 поранених через російську атаку на Запоріжжя. Кожному надається допомога", - написав Федоров у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетами.

Раніше було відомо про 13 постраждалих.

Теги: #запоріжжя #постраждалі

