18:59 29.10.2025

Клименко на нараді у Харкові обговорив оперативну обстановку та готовність до реагування в осінньо-зимовий період

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів у Харкові нараду з командуванням Східного територіального управляння та 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія", бригадами Нацгвардії, Держприкордонслужби та зведеного загону Нацполіції.

"Ми детально проаналізували оперативну обстановку на передовій, у прифронтових громадах, на кордоні з ворогом. Поспілкувався з поліцейськими, рятувальниками, гвардійцями, прикордонниками, які тримають Харківщину. Вони – перша лінія безпеки для людей, які живуть у прифронтових громадах", - повідомив він у Телеграмі у середу.

Клименко повідомив також, що разом з очільником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим та очільниками громад провели велику нараду щодо готовності до реагування в осінньо-зимовий період.

"Підсилюємо захист критичної інфраструктури, накопичуємо резервне живлення, тримаємо в готовності пункти незламності. Маємо бути готові до будь-яких загроз, які створює нам ворог. Мобільні підрозділи Міграційної служби та Сервісного центру МВС вирушатимуть у віддалені громади. Послуги – там, де живуть люди. Без черг та довгих переїздів", - наголосив він.

Синєгубов додав, що, крім того, обговорили готовність регіону до опалювального сезону, діяльність Державної служби з надзвичайних ситуацій, надання сервісних послуг у громадах та забезпечення стабільного мобільного зв’язку.

Також у Харківській області розпочав роботу Регіональний моніторингово-аналітичний центр з надзвичайних ситуацій, повідомив очільник ОВА.

"Завдяки сучасним інформаційним системам він цілодобово прийматиме, накопичуватиме та опрацьовуватиме дані про події в області: надзвичайні ситуації, виклики для місцевої влади, дії правоохоронців, роботу комунальних служб і енергетичних підприємств", - написав він у Телеграмі.

Теги: #харків #клименко #синєгубов

