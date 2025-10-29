Інтерфакс-Україна
Події
13:32 29.10.2025

Прапор РФ на в'їзді в Покровськ провисів лише годину – DeepState

2 хв читати

Російські окупанти вивісили свій прапор на стелі при в’їзді в місто Покровськ Донецької області, в якому точаться бої, але вже через годину цей прапор був знищений.

"Ганчірку на стелі "Покровськ" було виявлено приблизно о 9:40 і вже о 10:40 було знищено", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в середу.

Повідомлення проілюстровано відео знищення вивішеного на стелі прапору РФ, вірогідно, артилерійським ударом. При цьому сама стела, прикрашена згори прапором України, лишилася цілою.

Також на відео видно, що йдеться про в’їзд в Покровськ із заходу, з боку сіл Котлине та Удачне, які контролюються ворогом.

"Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили оборони України докладають великих зусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Місто є великою "сірою" зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало (окупантів – ІФ-У)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше DeepState повідомив про масовану інфільтрацію окупантів в Покровськ. "Противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомлялося, що ворог вже зміг зламати логістику в напрямку сусіднього міста Мирноград та всієї агломерації.

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив про бої у Покровську і що захоплення міста є головною метою ворога.

Днем раніше 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що у Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах змогли просочитися в місто та накопичитися в різних його частинах.

Теги: #покровськ #deepstate #прапор_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 29.10.2025
7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

11:08 29.10.2025
Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

10:19 29.10.2025
DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

13:22 28.10.2025
ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

19:48 27.10.2025
У Покровську тривають бої - Зеленський

У Покровську тривають бої - Зеленський

15:25 20.10.2025
ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

20:00 17.10.2025
Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

10:28 09.10.2025
РФ має на меті терміново взяти Покровськ через великі втрати в районі Добропілля – Зеленський

РФ має на меті терміново взяти Покровськ через великі втрати в районі Добропілля – Зеленський

12:21 20.09.2025
ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

11:02 20.09.2025
Авто з військовими та воєнкором "5 каналу" підірвалося на ворожій магнітній міні під Покровськом, всі живі

Авто з військовими та воєнкором "5 каналу" підірвалося на ворожій магнітній міні під Покровськом, всі живі

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

ОСТАННЄ

Центральна ВЛК почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до служби, видані на Дніпропетровщині, - ДБР

Kyiv Food Market закривається на реновацію

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Міноборони, Мінфін та НБУ створили робочу групу для удосконення процедури кредитування ОПК - Шмигаль

В МЗС готуються до нових міжнародних заходів щодо відновлення України

Венс не робить прогнозів у російсько-українській війні і заявляє про продуктивні відносини з обома сторонами

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

ОП і МЗС визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами - Єрмак

СБУ затримала в Києві колишнього військового інструктора-іноземця, який працював на ФСБ

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА