Прапор РФ на в'їзді в Покровськ провисів лише годину – DeepState

Російські окупанти вивісили свій прапор на стелі при в’їзді в місто Покровськ Донецької області, в якому точаться бої, але вже через годину цей прапор був знищений.

"Ганчірку на стелі "Покровськ" було виявлено приблизно о 9:40 і вже о 10:40 було знищено", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в середу.

Повідомлення проілюстровано відео знищення вивішеного на стелі прапору РФ, вірогідно, артилерійським ударом. При цьому сама стела, прикрашена згори прапором України, лишилася цілою.

Також на відео видно, що йдеться про в’їзд в Покровськ із заходу, з боку сіл Котлине та Удачне, які контролюються ворогом.

"Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили оборони України докладають великих зусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Місто є великою "сірою" зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало (окупантів – ІФ-У)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше DeepState повідомив про масовану інфільтрацію окупантів в Покровськ. "Противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомлялося, що ворог вже зміг зламати логістику в напрямку сусіднього міста Мирноград та всієї агломерації.

У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив про бої у Покровську і що захоплення міста є головною метою ворога.

Днем раніше 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що у Покровську тривають міські бої з групами ворога, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах змогли просочитися в місто та накопичитися в різних його частинах.