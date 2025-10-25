Київ знову під ракетною атакою, на кількох локаціях пожежі - КМВА

Російські війська знову атакують ракетами Київ, попередньо зафіксовано пожежі на кількох локаціях на лівому березі, повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Ворог атакує місто ракетами. За попередньою інформацією, внаслідок атаки фіксуємо пожежі на кількох локаціях в лівобережній частині міста. Уточнюємо", - написав він у телеграмі.

Ткаченко закликав мешканців залишатися в укриттях через подальшу загрозу.

Мер міста Віталій Кличко своєю чергою повідомив, що виникли пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі.

Також у Дарницький та Деснянський райони викликали медиків.

"За повідомленням, пошкоджені вікна в житловому будинку. Бригада виїхала", - пише мер.

